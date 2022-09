Roma, 19 set. (Adnkronos) - "Meloni avrà un problema internazionale. In Europa parlano meno di fascismo ma quando ne parlano lo fanno sul serio e quando Meloni mette la fiamma nel simbolo, si crea un problema". Così Carlo Calenda a Metropolis sul sito su Repubblica. "Io non penso problema sia il fascismo ma penso che il centrodestra non riuscirà a governare perchè avrà numeri fragili ed è divisa su tutto".