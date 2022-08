Roma, 30 ago (Adnkronos) - L'appuntamento ufficiale per vedere Matteo Renzi e Carlo Calenda insieme sul palco è quello del 2 settembre prossimo a Milano. L'evento in rete viene presentato come il 'Lancio della campagna elettorale Azione-Italia viva'. "Io introdurrò i lavori e Carlo li chiuderà", ha anticipato Renzi nella sua ultima enews.

Il 'Superstudio' di viale Tortona, che ogni anno ospita il FuoriSalone durante la Milano design week, farà da cornice al lancio del progetto Renew Europe in Italia, tanto che è previsto l'intervento sul palco di Sandro Gozi, eurodeputato di Renew Europe e segretario generale del Partito democratico europeo.

Gli staff di Azione e Iv stanno lavorando a un vero e proprio evento (tanto che i biglietti si prenotano sulla piattaforma 'eventribe') a cui "migliaia di persone si stanno iscrivendo", ha scritto sempre il leader di Iv. Presenti oltre a Renzi e Calenda anche Mara Carfagna, Elena Bonetti, Maristella Gelmini, Luigi Marattin e tutti gli altri candidati del Terzo Polo.

(Adnkronos) - Ma in attesa di definire le agende dei due leader, quello di Milano non dovrebbe essere l'unico momento in cui Renzi e Calenda faranno campagna elettorale in 'tandem' n vista del voto del 25 settembre. Di certo saranno i protagonisti della maratona radio/video che il Terzo polo sta organizzando per il 7 di settembre da diversi luoghi simbolo del Paese.

Obiettivo? "Dire basta a chi blocca le opere necessarie al nostro futuro", ha spiegato Renzi che potrebbe essere sui luoghi del Tap. Calenda invece sarà a Piombino, proprio dove infuria la discussione sul rigassificatore. L'ex premier intanto ha dato appuntamento a tutti l'1 settembre a Firenze, non in posto a caso: la sala Rossa del palazzo dei Congressi: "L’ultima volta che ho lanciato una campagna elettorale da quella sala è stato 14 anni fa! Allora annunciai la mia candidatura a sindaco, come outsider", ha scritto sui suoi social postando il video di quell'intervento. Renzi, poi, farà il bis a Milano il 6 settembre al teatro Parenti.

Terzo Polo ancora al lavoro, invece, sulla chiusura della campagna elettorale con Renzi e Calenda in piazza. Dovrebbe essere a Roma, dove si sta individuando il luogo adatto.