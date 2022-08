Roma, 27 ago. (Adnkronos) - "Mi sorprende che Matteo Salvini mandi avanti i suoi parlamentari con confuse dichiarazioni sul Sud. È stato ministro degli Interni, è il leader che ha avuto l'ambizione di fare della Lega un partito nazionale: il Sud e i suoi problemi dovrebbe conoscerli bene". Così Mara Carfagna, ministro per il Sud e la Coesione territoriale.

"Non capisco la sua difficoltà a rispondere in modo trasparente a una domanda semplice: confermerà la Quota Sud del Pnrr, cioè la regola che vincola il 40 per cento delle risorse a opere e interventi nel Mezzogiorno? Non servono tante parole, basta un sì o un no: gli elettori meridionali, ai quali chiede il voto, hanno il diritto di conoscere la sua posizione".