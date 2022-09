Roma, 7 set. (Adnkronos) - Letta evoca il voto utile? "Ognuno cerca di portare acqua al suo mulino, io capisco che Letta invochi il voto utile per sé ma non prenda in giro i cittadini, non sono sprovveduti".Così il leader del M5S Giuseppe Conte, ai microfoni di Rainews24.