Roma, 10 ago (Adnkronos) - "Caro Carlo, grazie davvero. Gli ultimi giorni sono stati un po'... burrascosi, ma l'importante ora è guardare in avanti e smettere i litigi in un'area comunque progressista. Gli avversari politici sono altri. Buona fortuna anche a te". Lo scrive su Twitter Carlo Cottarelli rispondendo a un tweet di Carlo Calenda che commentava la candidatura dell'economista con Pd e +Europa.

"Avere @CottarelliCPI in parlamento sarà una cosa positiva per il paese. Indipendentemente da chi lo candida. Un abbraccio", aveva scritto il leader di Azione.