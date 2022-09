Roma, 21 set. (Adnkronos) - Chiusura itinerante della campagna elettorale per +Europa, che a bordo di un bus “Double Decker” stile inglese attraversa le vie di Roma per poi concludere il suo viaggio con una conferenza stampa in viale delle Belle Arti davanti alla Galleria Nazionale di Arte Moderna e Contemporanea. Si legge in una nota di Più Europa.

Il bus, che vedrà a bordo Emma Bonino, Benedetto Della Vedova, Riccardo Magi, dirigenti e attivisti del partito, partirà alle ore 15.30 da Piazza della Repubblica. Farà tappa a Castro Pretorio, davanti la biblioteca Nazionale dove ci sarà un incontro con la comunità ucraina in Italia che manifesta davanti l’ambasciata russa. L’appuntamento con i giornalisti è alle 17.30 in via delle Belle Arti, ultima tappa del bus, dove Emma Bonino, Benedetto Della Vedova e Riccardo Magi terranno una conferenza stampa