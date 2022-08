Milano, 19 ago.(Adnkronos) - Il ministro uscente allo Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti, il sottosegretario all'Interno Nicola Molteni, l'ex sottosegretario per i rapporti con il Parlamento Laura Ravetto e il vicesegretario del Carroccio Andrea Crippa sono alcuni dei big che correranno per la Lega alle elezioni politiche del prossimo 25 settembre nei collegi uninominali della Camera in Lombardia. La conferma è nelle liste diffuse dal Carroccio.

Tra gli altri nomi presenti per la Camera, anche l'ex assessora lombarda Simona Bordonali e l'ex viceministro Stefano Candiani, oltre a Rebecca Frassini, Silvana Comaroli e Andrea Dara.

In lista, nei collegi uninominali del Senato, il capogruppo della Lega al Senato Massimiliano Romeo, la vicepresidente della commissione Igiene e Sanità del Senato Maria Cristina Cantù, l'ex ministro Gian Marco Centinaio, sottosegretario uscente alle politiche agricole e Daisy Pirovano, vicepresidente della commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza al Senato. Presente anche il bresciano Stefano Borghesi, attuale presidente della prima commissione permanente Affari Costituzionali al Senato.