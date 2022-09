Roma, 2 set. (Adnkronos) - "Ci auguriamo che la giustizia sia in grado di assumere decisioni tempestive. Il tempo purtroppo è quasi scaduto. Le elezioni sono tra 20 giorni. Ogni giorno di attesa in più è un danno per la Lista". Così all'Adnkronos Giovanni Guzzetta, ordinario di diritto pubblico presso l'Università di Roma Tor Vergata e difensore della Lista 'Referendum e democrazia con Cappato' nonché estensore del ricorso d'urgenza (ex articolo 700 del codice di procedura civile) depositato questa mattina per ottenere l'ammissione della lista (esclusa dalle elezioni 2022) nella circoscrizione della Lombardia.