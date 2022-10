Roma, 3 ott. (Adnkronos) - Il 'campo largo' con Pd, M5S e Azione avrebbe ottenuto il doppio dei collegi uninominali del centrodestra. E' quanto emerge da un'analisi dell'Istituto Cattaneo sulla base del calcolo aritmetico delle percentuali ottenute delle forze politiche il 25 settembre. Ovviamente si tratta di uno scenario del tutto ipotetico, si specifica: "Nessuno è in grado di prevedere come si sarebbero distribuiti i voti tra partiti, coalizioni e astensione, in questi diversi scenari. Le uniche informazioni a nostra disposizione sono i voti reali ottenuti dalle diverse coalizioni, e possiamo utilizzarli per un puro esercizio contabile".

Nello scenario di un 'campo largo' con centrosinistra, M5S e Azione "l’alleanza allargata avrebbe ottenuto quasi il doppio dei seggi uninominali rispetto al centro-destra, uno scenario che quasi (ma non completamente) ribalta i rapporti di forza effettivamente registrati alle elezioni". Mentre lo scenario di un'alleanza tra centrosinistra e M5S (senza Azione) "avrebbe ottenuto la metà dei seggi uninominali alla Camera e la maggioranza dei seggi al Senato, togliendo quasi 80 seggi al centrodestra".

Questo anche per la distribuzione 'complementare' delle varie forze del 'campo largo': "La nostra analisi mostra - si legge nel documento dell'Istituto Cattaneo - che le tre principali forze politiche di opposizione hanno una distribuzione 'complementare' dei consensi tra i territori. Quindi, se in futuro riuscissero in qualche misura a sommarli, la competizione potrebbe tornare ad essere equilibrata".