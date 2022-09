Roma, 7 set. (Adnkronos) - La prima volta è come il sesso: solo per amore. Strizza l'occhio ai giovani la campagna dell'alleanza Verdi-Sinistra per le elezioni politiche del 25 settembre, e lo fa con un video, intitolato non a caso 'la prima volta', "rivolto a tutti quei giovani che si apprestano a votare e che allo stesso tempo iniziano a vivere liberamente la propria sessualità. L’amore, per la natura, per i diritti e per la propria generazione infatti è il tema centrale della campagna in questione, citato più volte dai ragazzi intervistati nel video", spiega Avs in una nota.

"Nel 2022, l’1,1 per cento degli elettori ha compiuto 18 anni e il 5,7 per cento di questi, dopo le ultime elezioni politiche nel 2018. Un nuovo elettorato giovane, a maggioranza ambientalista, progressista e anti-fascista, che i rosso-verdi non hanno intenzione di farsi scappare. Non è un caso infatti che l'Alleanza Verdi-Sinistra continui a crescere rispetto alle stime nazionali e che se si considerasse solo il voto dei giovani, sarebbe in grado di raddoppiare i propri consensi, raggiungendo il 7 per cento".