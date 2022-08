Roma, 23 ago. (Adnkronos) - "Sì al tavolo di confronto con l'attuale governo. Accogliamo con favore la proposta del segretario della Cisl, Luigi Sbarra. Quota 41 è una priorità della Lega. Via la legge Fornero. Una riforma sciagurata, che ha già fatto tanti danni e che, se non verranno introdotti le dovute modifiche, dal 1° gennaio 2023 continuerà a farlo. Vogliamo dare la possibilità a chi ha lavorato tutta una vita di andare in pensione e godersi il meritato riposo". Così i capigruppo della Lega di Camera e Senato, Riccardo Molinari e Massimiliano Romeo.