Roma, 9 set. (Adnkronos) - "Mi sento tutto il peso sulle spalle del momento straordinari che sta vivendo questo Paese. Io vedendo qui il nostro bus elettrico e mando un grande abbraccio a chi, con un mezzo simile, ha battuto due volte Berlusconi: Romano Prodi". Così Enrico Letta a Brescia per la partenza dell'eco tour con il bus elettrico con il sindaco Emilio Del Bono, la capogruppo al Senato, Simona Malpezzi, il capodelegazione in Ue, Brando Benifei e i candidati Pd.

"Queste sono le due ultime settimane decisive. Non c'è mai stato un numero di indecisi come questa volta: sono il 42% e in crescita. E' un campagna elettorale brutta. Oggi si è acceso un dibattito sul nostro busche sarebbe brutto ma Calenda non ha altro da fare che parlare dei cerchioni e del colore del nostro bus?".