Roma, 5 ago. (Adnkronos) - Dopo il profluvio di dichiarazioni a mezzo social della mattinata, è silenzio nel centrosinistra. Bocche cucite dopo l'incontro oggi pomeriggio nella sede dell'Arel tra Enrico Letta, Carlo Calenda e Benedetto Della Vedova, presente anche il presidente di Azione Matteo Richetti. Per il momento, tacciono i protagonisti della riunione e anche i rispettivi staff. "Non diciamo nulla", fanno sapere dalle parti di Calenda.

Sul versante 'sinistro' viene confermato che ci sarà un nuovo faccia a faccia con Letta -come stabilito dopo l'incontro di ieri- quando i rossoverdi avranno consultato i loro organismi interni. I Verdi hanno già dato l'ok all'alleanza con il Pd. Si attende il responso dell'assemblea nazionale di Sinistra Italiana. Quindi, definito il quadro nei due partiti, ci sarà il nuovo incontro con il segretario del Pd.