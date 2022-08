Roma, 24 ago. (Adnkronos) - “Salvini continua ad ammiccare al regime russo dicendo che le sanzioni vanno riviste e la Russia non perde occasione per affermare che si augura la vittoria della destra alle prossime elezioni del 25 settembre. È ora che chi si candida alla guida del nostro Paese dica con chiarezza da che parte stare sullo scenario internazionale. Noi stiamo con l’Ucraina, come ricordato stamattina dal presidente Mattarella, e con l’Europa che ha imposto le sanzioni al regime di Putin. Giorgia Meloni sia chiara e dica cosa pensa delle affermazioni di Salvini e delle ingerenze russe nella nostra campagna elettorale. Ne va della credibilità internazionale del nostro Paese”. Così la senatrice del Pd Simona Malpezzi.