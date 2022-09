Roma, 9 set. (Adnkronos) - Jeans e camicia scuri, sneaker ai piedi, ipad alla mano, uno stile che ricorda Steve Jobs. Dimenticati giacca, cravatta e immancabile pochette, il leader del M5S Giuseppe Conte si presenta alla platea dell'Auditorium della Conciliazione, dove la sala gremita sta assistendo alla presentazione del programma elettorale, nelle vesti di 'presentatore' della 'ricetta' 5 Stelle "per cambiare il paese, dalla parte giusta", scandisce a più riprese. "Carico", "anche se ho perso la voce e un po' vi invidio", dice schernendo chi grida in sala scandendo il suo nome. Passa in rassegna i candidati, ringrazia i 'big' del passato caduti sulla tagliola del doppio mandato, ricorda i punti del programma rivendicandone la bontà e rimproverando al centrodestra "di rubarci le idee".