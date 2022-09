Roma, 27 set. (Adnkronos) - Nessuna crisi tra Luigi Di Maio e la giornalista Virginia Saba. Lo staff del ministro ieri ha smentito la notizia di un addio bollandola come "fantasioso gossip", e fonti vicino alla coppia confermano all'Adnkronos che i due continuano a vivere sotto lo stesso tetto. Nessun ritorno dunque per lei in Sardegna, "sono a Roma entrambi, continua la convivenza". Il silenzio di lei sui social sarebbe solo legato alla scelta della giornalista sarda di non interferire sulla campagna elettorale del compagno.