Roma, 28 lug. (Adnkronos) - Rai e Mediaset in prima linea in questa torrida estate pre elettorale. Entrambe le reti stanno infatti predisponendo un programma ricchissimo di offerte con largo anticipo, per non farsi trovare impreparate nell'offrire un palinsesto che copra la maratona elettorale. Mediaset, sempre accesa durante l’estate, rafforza ulteriormente il suo impegno per raccontare la campagna elettorale dei partiti politici, dei leader e delle coalizioni, in vista dell’election day del 25 settembre. Su Retequattro, in prima serata 'Zona Bianca', in onda il lunedì ed il giovedì, da domenica 28 agosto riprende la nuova stagione. 'Controcorrente – Prima Serata' il mercoledì, a cui si aggiungono cinque speciali il 2, il 9, il 16, il 21 e il 23 agosto. Prosegue l’appuntamento quotidiano in access prime-time;

'Dritto e Rovescio' torna da giovedì 25 agosto, 'Quarta Repubblica' da lunedì 29 agosto, 'Fuori dal Coro' torna da martedì 30 agosto. In day-time, prosegue tutti giorni, dalle ore 15.30, l’appuntamento con 'Tg4 – Diario del giorno'. Su Canale 5, in day-time, continua, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.40, 'Morning News'. Dal 12 settembre, in access prime-time, dal lunedì al venerdì, riparte 'Stasera Italia', mentre prosegue l’appuntamento nel weekend con 'Controcorrente'. Sempre su Canale 5, in day-time, da lunedì 5 settembre, tornano 'Mattino Cinque News' e 'Pomeriggio Cinque'.

Per quanto riguarda la Rai, la direzione Approfondimento ha messo in campo in tempo reale già dalle scorse settimane degli aggiustamenti per garantire un'informazione adeguata sulla situazione politica: da domenica 24 luglio 'Speciale mezzora in più' con Lucia Annunziata andrà in onda dalle 14.30 alle 16.00 su Rai3. Da lunedi 25 luglio, 'Agorà' condotto da Giorgia Rombola partira' come sempre alle 8 ma non si fermerà come di consueto alle 10 e proseguirà fino al Tg3 delle 12. Antonio Di Bella ha allo studio anche la ripartenza anticipata di altri programmi di approfondimento ma le certezze arriveranno nei prossimi giorni. Prosegue, inoltre, nella collocazione del martedi il 'Filorosso' condotto da Giorgio Zanchini con Roberta in prima serata su Rai3.