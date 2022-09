Roma, 17 set (Adnkronos) - "Draghi ha fatto benissimo a dire che non prende parte alla campagna elettorale. Il vero punto è chi gli farà la domanda: se ci fosse il 10% del terzo polo la domanda potrebbe fargliela Sergio Mattarella, in quel caso credo che le cose cambierebbero”. Lo ha detto Matteo Renzi, rispondendo ai giornalisti nel corso di una iniziativa a Firenze, a proposito del no al mandato bis pronunciato dal premier.