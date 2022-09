Roma, 16 set. (Adnkronos) - "Ma secondo voi Draghi che cosa deve dire? Sono a disposizione? Fa benissimo a non entrare in campagna elettorale, voglio però fare i complimenti al Pd per l’entusiasmo che mette nell’ipotesi che Draghi torni al governo e voglio ricordare che è quello stesso partito che quando c’era da scegliere tra Conte e l’attuale premier andava in giro a dire 'Conte o morte'. Sappiamo tutti che la differenza la farà, e l’ha fatta, solo la chiamata di Mattarella. Se la Meloni non riuscisse ad avere i numeri per governare toccherebbe al presidente della Repubblica indicare un premier“. Così Matteo Renzi intervistato da Christian Rocca presentando Il Mostro a Pordenone.