Roma, 8 set (Adnkronos) - Per il campione di Euromedia, Fratelli d’Italia oggi sarebbe il primo partito italiano con il 24,7 %. Al secondo posto il Pd 21,8%, seguono il M5S con il 13%, la Lega con l’11,8%, Azione - Italia Viva 7,8%, Forza Italia al 7, 2, Alleanza Verdi e Sinistra 3,8%, Italexit per l’Italia 2,6%, +Europa 1,7%, Noi Moderati 1,6%, Impegno Civico 1%. E' quanto risulta dal sondaggio per Porta a Porta pubblicato oggi e realizzato da Euromedia Research relativo alle intenzioni di voto a livello nazionale.

Ghisleri ha anche dato un valore complessivo agli schieramenti: il Centrodestra (FDI-LEGA-FI- NOI MODERATI) raggiungerebbe il 45,3% mentre il Centrosinistra (PD-ALLEANZA VERDI E SINISTRA, + EUROPA, IMPEGNO CIVICO) il 28,3%. L’astensione sarebbe del 35%.

Sempre secondo il sondaggio di Ghisleri il centrodestra otterrebbe alla Camera 235 seggi e 113 al Senato, il Centrosinistra 82 alla Camera e 42 al Senato. Il Movimento 5 Stelle ne conquisterebbe 34 alla Camera e 17 al Senato, Azione/Italia Viva 20 alla Camera e 10 al Senato.