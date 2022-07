Roma, 31 lug (Adnkronos) - Indicare i nomi dei ministri prima del voto? "Se tutto il centrodestra è d'accordo perchè no, si possono trovare delle personalità. Berlusconi sta pensando a tanti nomi, ma non possiamo bruciare le persone. Tremonti? Non faccio valutazioni". Lo ha detto Antonio Tajani a Mezz'ora in più.