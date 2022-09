Roma, 27 set. (Adnkronos) - Sbarca in Parlamento il Terzo Polo. Carlo Calenda e Matteo Renzi non hanno centrato l'obiettivo del risultato a due cifre e con il 7,8% circa conquistato portano alla Camera 21 deputati e a Palazzo Madama 9 senatori. Quanto basta per formare i gruppi parlamentari che con ogni probabilità saranno guidati da un esponente di Azione in una Camera e uno di Italia Viva nell'altra. "Chi? Ancora non abbiamo iniziato a ragionarci. Fino a stanotte era ancora incerto chi era stato eletto e chi no...", si spiega da fonti parlamentari.

Nei nuovi gruppi l'equilibrio tra le due forze è mantenuto tra conferme di parlamentari uscenti, soprattuto renziani, e nuovi innesti per lo più da Azione. Tornano da deputati Elena Bonetti, Francesco Bonifazi, Maria Elena Boschi, Mauro Del Barba, Davide Faraone (ex-capogruppo al Senato), Luigi Marattin, Ettore Rosato, Lucia Annibali, Roberto Giachetti, Maria Chiara Gadda e Isabella De Monte: tutti da Italia Viva.

Azione porta invece a Montecitorio, gli uscenti Enrico Costa, Matteo Richetti che trasloca da palazzo Madama, la ex-Fi Daniela Ruffino e la ministra Mara Carfagna. Più una serie di new entry. C'è Fabrizio Benzoni, consigliere comunale a Brescia. La consigliera regionale del Lazio, Valentina Grippo. E poi un ritorno quello di Giuseppe Castiglione, ex-alfaniano e già sottosegretario alle Politiche agricole nei governi Letta-Renzi-Gentiloni. Antonio D'Alessio, già consigliere comunale a Salerno. La vicepresidente di Azione, la giovane Giulia Pastorella. E infine l'imprenditrice Naike Gruppioni.

Carlo Calenda e Matteo Renzi sederanno entrambi negli scranni di palazzo Madama. Tornano in Parlamento gli uscenti: Ivan Scalfarotto, Silvia Fregolent, Daniela Sbrollini, Raffaella Paita di Italia Viva. Mentre con Azione dalla Camera arriva al Senato la ministra Maria Stella Gelmini. Viene confermata la ex-forzista Giusy Versace. New entry il segretario di Azione a Bologna, Marco Lombardo, ex-assessore Pd.