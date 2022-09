Cardiff, 16 set. (Adnkronos) - Non solo funzionari militari e gente comune: all’uscita dal castello di Cardiff, re Carlo III e sua moglie, la regina Camilla, sono stati salutati da un personaggio ‘sui generis’, una capra, che non è altro che il caporale Shenkin IV, un membro molto popolare del terzo battaglione della Royal Welsh.

Sheinkin IV, la capra ufficiale del battaglione, è l'ultima di una lunga serie di mascotte del reggimento del Royal Welsh, in possesso perfino di un suo profilo Twitter.

Carlo ha sorriso alla mascotte militare, prima di rimettersi in viaggio verso Londra, dove il re incontrerà nel tardo pomeriggio i leader religiosi a Buckingham Palace, prima di una veglia presso la bara della regina nella Westminster Hall, a cui parteciperà insieme ai suoi fratelli.