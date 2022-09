Londra, 12 set. - (Adnkronos) - La Premier League riparte. Non a pieno regime, ma riparte. Dopo lo stop dello scorso fine settimana in segno di rispetto per la morte della Regina Elisabetta II, questo weekend torna il campionato inglese: si giocheranno sette delle dieci gare valevoli per l’ottava giornata. Rinviate per motivi di ordine pubblico Chelsea-Liverpool, originariamente in programma domenica 18 settembre, il giorno prima dei funerali della Regina, e Manchester Utd-Leeds, sempre domenica e sempre per ordine pubblico, con molte forze di polizia dirottate a Londra in considerazione anche del grande afflusso di gente previsto nella capitale inglese. Confermato anche lo stop per Brighton-Crystal Palace (doveva giocarsi sabato 17 settembre). Il motivo, però, è dovuto ad uno sciopero ferroviario.

Nel comunicato ufficiale, la Premier League, oltre ad annunciare iniziative negli stadi dove si disputeranno i match nel ricordo della Regina, ha precisato che le date dei recuperi delle sfide posticipate verranno rese note successivamente.