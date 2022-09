Londra, 14 set. (Dpa/Europa Press/Adnkronos) - Il ministro della Cultura del Regno Unito Michelle Donelan ha affermato che sono previste code "fino a 30 ore" per vedere la camera ardente di Elisabetta II, morta la scorsa settimana all'età di 96 anni, che sarà allestita nel Palazzo di Westminster. Il governo si aspetta "file estremamente lunghe, che potrebbero arrivare fino a 30 ore", ha detto, aggiungendo che "migliaia" di persone arriveranno sul posto.

La Donelan ha sottolineato che le autorità stanno facendo tutto il possibile per mettere le persone "il più a proprio agio possibile", sebbene sia necessario essere "aperti" con la popolazione in modo che "prendano decisioni informate", secondo la rete televisiva britannica Bbc. Alcune istituzioni - ha aggiunto - tra cui la Tate Modern e lo Shakespeare's Globe, "illumineranno i loro edifici con le immagini della regina", mentre caffè e bar offriranno bevande e accesso alle loro strutture. Lungo il percorso sono stati inoltre installati 500 servizi igienici mobili.