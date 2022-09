Parigi, 8 set. (Adnkronos) - Le luci della Torre Eiffel saranno spente stasera "in omaggio ad Elisabetta II". Lo ha detto in un post su Twitter il sindaco di Parigi Anne Hidalgo. "Ho appena assicurato all'ambasciatore Menna Rawlings la profonda simpatia e sostegno di Parigi al popolo del Regno Unito", ha scritto la Hidalgo. "Stanotte la Torre Eiffel si spegnerà in omaggio a Sua Maestà la Regina Elisabetta II".