Roma, 12 mag. - (Adnkronos) - Enel X Way, la nuova Global business line di Enel interamente dedicata alla mobilità elettrica, e Q8 hanno siglato un accordo di interoperabilità che consentirà ai clienti di Q8 di accedere alla rete di ricarica per veicoli elettrici di Enel X Way in Italia, utilizzando l’app Cartissima Q8. Quella di Enel X Way è la più ampia rete di ricarica pubblica del Paese con 15mila punti diffusi su tutta la Penisola, sottolinea una nota. I clienti potranno scegliere tutte le tipologie di punti di ricarica partendo dalle Quick da 22 kW+22 fino a quelle ad alta potenza grazie alle quali è possibile fare il pieno di energia al veicolo in meno di 20 minuti.

“L’obiettivo di Enel X Way è dare un forte impulso al processo di transizione dalla mobilità tradizionale a quella elettrica puntando sullo sviluppo di soluzioni di ricarica sempre più avanzate e sull’offerta di servizi per i trasporti sostenibili realizzati in base alle esigenze dei clienti” ha dichiarato Elisabetta Ripa, Ceo di Enel X Way. “La crescita della mobilità elettrica si poggia anche sugli accordi tra le più importanti realtà del settore, ed è per questo che abbiamo rafforzato la partnership con Q8. Da oggi, grazie all’accordo di interoperabilità, i clienti Q8 potranno utilizzare le nostre stazioni su tutto il territorio e vivere un’esperienza di ricarica comoda e rapida”.

“Sono molto orgoglioso di ampliare ulteriormente la nostra partnership con Enel X Way, un operatore che riteniamo cruciale per l’infrastruttura di ricarica elettrica del Paese” ha dichiarato Fadel Al Faraj Ad di Q8. “Come Q8 siamo impegnati a partecipare a una transizione verso una mobilità sempre più sostenibile e smart, come in questo caso grazie alla nostra app Cartissima. Sostenibilità ed innovazione tecnologica al servizio dei clienti: sono questi i nostri fattori strategici che ci forniranno ulteriore supporto per competere sul mercato nel lungo periodo”. L’accordo, si inserisce nel progetto più ampio già avviato da Enel X Way e Q8 per l’installazione di nuovi siti di ricarica per veicoli elettrici in tutta Italia.