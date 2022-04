Sfoglia il Prossimo articolo LEGGI GLI ARTICOLI DI: AdnKronos ADN KRONOS PUBBLICATO: 4 ore fa Energia: a P.Chigi riunione Garofoli-Franco-Giovannini su dl e caro materiali Tempo stimato di lettura: 2 minuti di AdnKronos



Roma, 26 apr. (Adnkronos) - Riunione oggi a Palazzo Chigi tra il sottosegretario Roberto Garofoli, i ministri dell'Economia Daniele Franco e il responsabile delle Infrastrutture Enrico Giovannini sul prossimo decreto energia, atteso sul tavolo di un Consiglio dei ministri che potrebbe tenersi già in settimana. Assente alla riunione il premier Mario Draghi, ancora a lavoro da remoto -dalla residenza umbra di Città della Pieve- per via della positività al Covid. Nel corso della riunione si sarebbe discusso anche del problema del caro materiali, con possibili ripercussioni anche sulle gare d'appalto legate al Pnrr.

