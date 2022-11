Roma, 10 nov. (Adnkronos) - Rateizzazione delle bollette per le imprese al fine di fronteggiare i rincari. E' una delle norme contenute nel dl aiuti quater, atteso oggi in Cdm. "Al fine di contrastare gli effetti dell’eccezionale incremento dei costi dell’energia - si legge nella bozza - le imprese residenti in Italia hanno facoltà di richiedere la rateizzazione degli importi dovuti a titolo di corrispettivo per la componente energetica di elettricità e gas naturale ed eccedenti l’importo medio contabilizzato, [a parità di consumo], nel periodo di riferimento compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, per i consumi effettuati dal [1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023] e fatturati entro il [31 dicembre 2023]".