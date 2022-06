Roma, 22 giu. (Adnkronos) - Le imprese che importano gas in Italia dovranno versare un contributo che verrà versato alla alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA). E' quanto prevede il decreto all'esame del Cdm sul tavolo del Consiglio dei ministri. Nel testo non c'è ancora la percentuale che le imprese importatrici dovranno versare, ma viene spiegato come dovrà essere calcolato. Viene inoltre previsto che l''obolo' venga reso in casa di perdito.

"Ai soggetti che abbiano registrato, nel bilancio certificato dell’esercizio o degli esercizi che includono il periodo oggetto dell’intervento, una perdita - si legge infatti nel testo - sono restituiti gli importi precedentemente versati nei limiti del valore della perdita".