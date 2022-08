Roma, 30 ago. (Adnkronos) - "Caro Matteo Richetti, pensavo che avessimo un obiettivo comune: battere Meloni e i sovranisti reazionari. Non farò la lezioncina sui vostri candidati no-tap o filo Putin o anti Draghi. Del resto, voto è per 3/5 maggioritario e voi aiutate Meloni-Salvini". Così Benedetto Della Vedova replica via twitter a Matteo Richetti.