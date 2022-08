Roma, 28 ago. (Adnkronos) - “Sul piano europeo, +Europa sostiene l’iniziativa avviata da Mario Draghi sul tetto europeo al prezzo del gas. Sul piano interno, sostenere famiglie e imprese contro il caro bollette, accelerare la diversificazione per sostituire il gas russo, riduzione dei consumi, spingere sulle rinnovabili e sui rigassificatori. Come quello da fare a Piombino. Il sindaco di FdI è contrario: Giorgia Meloni cosa pensa sia meglio per la Nazione, come direbbe lei, portare il rigassificatore a Piombino oppure no?”. Lo afferma il segretario di Più Europa e sottosegretario agli Esteri Benedetto Della Vedova.