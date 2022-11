Roma, 9 nov. (Adnkronos) - E' in programma domani l'Assemblea di Federchimica-Assogasliquidi: l'appuntamento è per le 11 allo “Spazio Mastai” del Palazzo dell’Informazione in Piazza Mastai 9 a Roma. La relazione introduttiva sarà tenuta dal presidente della Federazione Andrea Arza’. Seguiranno i saluti di Vannia Gava, Viceministro all'Ambiente e Sicurezza Energetica e di Edoardo Rixi, Viceministro alle Infrastrutture e Trasporti.

Il programma dell'Assemblrea prevede quindi gli interventi di Guido Parisi, Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco/Ministero dell’Interno e di Stefano Saglia, Componente del Collegio Arera. Interverrà poi Marco Thione, Capo Ufficio Tutela Entrate III Reparto Operazioni (Comando Generale della Guardia di Finanza).

Al tema della sicurezza energetica sarà dedicata la Tavola rotonda istituzionale: ospiti previsti sono i parlamentari Alessandro Cattaneo – FI; Carlo Fidanza – ECR (Parlamento Europeo); Silvia Fregolent – IV; Tommaso Foti– FdI: Daniele Manca– Pd; Manfredi Potenti– Lega.