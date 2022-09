Roma, 1 set. (Adnkronos) - Nel Consiglio dei ministri terminato da pochi minuti a Palazzo Chigi, a quanto apprende l'Adnkronos si è parlato anche della scuola, riguardo alla possibilità, avanzata dai dirigenti scolastici, di chiudere il sabato (o fare ricorso alla dad) o accorpare orari per ridurre i consumi energetici. Fonti di governo raccontano che nel corso del Cdm è stata "bocciata totalmente" questa ipotesi, "respinta in tutto e per tutto" dal governo, alle prese con l'informativa del ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani sul piano di risparmio per il gas. "Le scuole non si toccano, questo è emerso con chiarezza", spiega un ministro al termine del Cdm.