Roma, 14 set. (Adnkronos) - Le conseguenze del conflitto ucraino soprattutto per quanto riguarda l'innalzamento dei prezzi dell'energia, sottolineando la necessità di una risposta solidale da parte dell'Europa, sono state al centro dell'incontro al Quirinale e della successiva colazione tra il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e l'omologo austriaco, Alexander Van der Bellen. Sul tavolo anche il tema dell'allargamento dell'Ue ai Balcani, ribadito dal Capo dello Stato italiano in occasione delle recenti visite in Albania e Macedonia del Nord, e la riforma della governance europea.

Approfonditi naturalmente anche i temi legati alla collaborazione tra Italia e Austria sul piano economico, scientifico e culturale.