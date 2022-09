Praga, 9 set. (AdnKronos) - I ministri dei Paesi membri dell'Ue riuniti oggi a Bruxelles per il Consiglio Energia straordinario invitano la Commissione a "proporre un intervento di emergenza e temporaneo, incluso un tetto al prezzo del gas", entro "metà settembre". Lo riporta il sommario della presidenza, diffuso al termine della riunione. Al riguardo, le misure dovrebbero aiutare famiglie e imprese, "preservando l'incentivo a ridurre il consumo di gas e di elettricità e il segnale del mercato per la decarbonizzazione". I ministri "hanno esaminato le possibili opzioni per introdurre un tetto al prezzo sul gas importato da giurisdizioni specifiche: serve un lavoro ulteriore sulla possibile introduzione di questa misura".