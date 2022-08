Roma, 30 ago. (Adnkronos) - Il ministro dell'Economia Daniele Franco è arrivato da pochi minuti a Palazzo Chigi, dove sono al lavoro anche il premier Mario Draghi e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Roberto Garofoli. L'esecutivo è al lavoro sul dossier energia, anche se alcun provvedimento è atteso a stretto giro, i tempi per vararlo sarebbero ancora prematuri. In tarda mattinata si terrà, sempre a Palazzo Chigi, una riunione dei capi di gabinetto dei vari ministeri per fare il punto sul programma di governo e sul Pnrr.