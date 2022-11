Rimini, 10 nov. (Adnkronos) - Un percorso di crescita continuo volto a sviluppare e applicare le migliori tecnologie per attenuare l’impatto umano sul nostro pianeta. Entsorga l'azienda nata nel 1997 e oggi leader nella gestione dei rifiuti attraverso lo sviluppo tecnologico presenterà nel 2023, con riferimento all'anno 2022, il proprio bilancio di sostenibilità. “La sostenibilità - ha spiegato l'ad di Entsorga Gian Francesco Galanzino - è l'unico modo per le aziende di continuare a vivere, prosperare e remunerare tutti i portatori di interesse nel modo migliore possibile”.

Ecomondo, la fiera della green Economiy di Rimini, è tappa fondamentale per chi come Entsorga si occupa di economia circolare e efficienza energetica. In Romagna sono stati portati brevetti e soprattutto la possibilità di produrre combustibili rinnovabili anche per la grande industria.