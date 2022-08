Roma, 10 ago. (Adnkronos) - Il Volteggio azzurro festeggia la prima medaglia italiana a Herning (Danimarca), dove sono in corso i Campionati del Mondo 2022 (Volteggio, Dressage, Paradressage e Salto ostacoli). Lo fa sapere la Fise con una nota. Il pas de deux composto da Rebecca Greggio e Davide Zanella su Orlando Tancredi alla longia di Claudia Petersohn (capo equipe Daniele Dall'Ora) ha vinto oggi, mercoledì 10 agosto, una meritata medaglia di bronzo con un punteggio totale di 8.178. Terzo dopo il primo round tecnico, il duo italiano non si è lasciato prendere dall’emozione di dover difendere, e poi conquistare, un terzo gradino del podio che vale tanto per il volteggio azzurro.

Bellissima e avvincente la prova conclusiva di oggi, il freestyle, che ha tenuto con il fiato sospeso tutti i tifosi e gli appassionati presenti sugli spalti del Jyske Bank Boxen sede delle gare di volteggio a Herning. Per le coreografie e la musica dello loro prova Greggio e Zanella hanno preso spunto dal film House of Gucci. Quello del pas de deux italiano è un successo costruito in poco tempo, considerato che la coppia Greggio/Zanella si è formata solo a gennaio scorso, ma ha trovato fin da subito un grande affiatamento. Rebecca Greggio (Abano Terme, 25 giugno 2000) e Davide Zannella (Camposampiero, 2 aprile 1998) hanno cominciato a volteggiare rispettivamente a 11 e 13 anni; sono entrambi veneti della provincia di Padova e tesserati per il Centro Volteggio I Prati Asd, dove si allenano con Claudia Petersohn, longeur medaglia di bronzo al pari degli atleti e del cavallo: l’undicenne grigio Orlando Tancredi, imponente e docile cavallo italiano.

“È stata una prova fantastica – ha detto il Presidente della Fise, Marco Di Paola, arrivato a Herning per tifare Italia. Rebecca e Davide, insieme a Claudia e Orlando Tancredi sono stati perfetti e sono riusciti a fare emozionare noi che li abbiamo seguiti dal vivo dal kiss and cry, ma anche tutto il pubblico presente. A loro deve andare il merito di questo successo, perché oggi i sacrifici e l’impegno degli allenamenti sono stati ripagati con una bellissima medaglia di bronzo mondiale”.