Roma/Torino, 15 mag. (Adnkronos) - Nuovo record di ascolti sulla tv italiana per la finale dell''Eurovision Song Contest 2022. L'ultima serata della kermesse europea, in cui è stato proclamato il vincitore (l'Ucraina con la Kalush Orchestra), è stata vista su Rai1, dalle 20.57 all'1.13, da una media di 6.590.000 spettatori, pari al 41,9% di share. Un risultato mai raggiunto in Italia nella storia recente della manifestazione.