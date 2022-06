(Adnkronos) - Max Verstappen vince il Gp del Canada, nono appuntamento del Mondiale 2022 di Formula 1. Il pilota olandese della Red Bull, campione del mondo in carica e leader iridato, precede la Ferrari dello spagnolo Carlos Sainz e la Mercedes del britannico Lewis Hamilton. Quarta piazza per la Mercedes del britannico George Russell. Quinta piazza per la Ferrari di Charles Leclerc: il monegasco risale dalla 19esima posizione di partenza.

"Le Ferrari erano molto veloci in gara. E' stato davvero difficile per me, anche perché loro avevano gomme più fresche. Io ho dato tutto, Carlos ha fatto la stessa cosa. Gli ultimi giri sono stati divertenti", dice Verstappen. "Quest'anno siamo molto veloci nel rettilineo e questo ci aiuta. Le Ferrari erano molto forti in gara, ma per fortuna la nostra strategia ha funzionato", aggiunge.

"Ho spinto a tutta, non ho lasciato un centimetro in frenata e vicino alle barriere. Le ho provate tutte per superare Verstappen. Non avevamo abbastanza velocità per avvicinarci a sufficienza, ci è mancato qualcosa per il sorpasso", dice Sainz. "Siamo contenti per come siamo riusciti a mettere pressione, siamo arrivati vicinissimi a vincere, continueremo a provarci nella prossima gara", aggiunge lo spagnolo.

La vittoria permette a Verstappen di salire a 175 punti e di allungare in vetta alla classifica. L'olandese comanda con 46 punti di vantaggio sul suo compagno di squadra, il messicano Sergio Perez, fermo a quota 129 dopo il ritiro odierno. Leclerc è terzo con 126 punti, davanti a Russell (111), Sainz (102) e Hamilton (77).