Roma, 24 giu. - (Adnkronos) - Pierre Gasly è stato confermato pilota ufficiale dell'Alpha Tauri anche per il 2023. Lo ha annunciato la scuderia faentina. Il 26enne pilota francese è all'Alpha Tauri dal 2017 e ha vinto un Gp e conquistato 3 podi in F1. "Sono in questa squadra da cinque anni e sono orgoglioso del viaggio che abbiamo fatto insieme e dei progressi che abbiamo compiuto -ha detto Gasly-. Sono felice di rimanere con il team AlphaTauri, le nuove normative di quest'anno ci hanno creato nuove sfide e poter pianificare il nostro sviluppo insieme per i prossimi 18 mesi è una buona base di lavoro".