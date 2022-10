Roma, 26 ott. - (Adnkronos) - Audi entrerà nel Mondiale di Formula 1 dal 2026 grazie alla collaborazione con Sauber. L'annuncio ufficiale è arrivato dalla casa tedesca, che già in agosto aveva comunicato l'ingresso nel circus. Audi sarà dunque team e produttore di power unit dal 2026. La Sauber resterà in Formula 1 fino al 2023 con la denominazione Alfa Romeo F1 Team. Il progetto che porterà Audi alla stagione 2026 è ambizioso: l'ampliamento della struttura di Neuburg in termini di personale, edifici e infrastrutture tecniche dovrebbe essere in gran parte in atto nel 2023. I primi test con il propulsore sviluppato con i regolamenti 2026 in una vettura di prova di Formula 1 sono previsti per il 2025.

"Audi ha selezionato Sauber come partner strategico per il progetto e prevede di acquisire una partecipazione nel Gruppo Sauber - si legge nella nota diffusa dalla casa tedesca -. La partnership vedrà la tradizionale scuderia svizzera gareggiare come squadra ufficiale Audi dal 2026 in poi, utilizzando il propulsore sviluppato da Audi per l'apice del motorsport. Dopo l'annuncio del suo ingresso in Formula 1 alla fine di agosto, la conferma da parte di Audi del suo partner strategico segna la prossima pietra miliare nell'ingresso dell'azienda nella classe regina del motorsport. Con circa 30 anni di esperienza competitiva, Sauber è una delle squadre più rinomate e tradizionali della Formula 1. Mentre il propulsore sarà creato presso il Motorsport Competence Center di Audi a Neuburg an der Donau, Sauber svilupperà e produrrà l'auto da corsa presso la sua sito a Hinwil (Svizzera). Sauber sarà anche responsabile della pianificazione e dell'esecuzione delle operazioni di gara".