Imola, 22 apr. - (Adnkronos) - A Imola va in scena la prima gara Sprint della stagione in Formula 1. Il Gran Premio dell'Emilia Romagna arriva in un periodo d'oro per la Ferrari, al comando della classifica costruttori e di quella piloti con Charles Leclerc. Proprio il monegasco è il favorito per la vittoria nella mini-gara del sabato: il suo successo paga 2 volte la posta su Olybet.it e su Planetwin365, mentre l'olandese Max Verstappen insegue tra 2,60. Ottime chance di podio anche per l'altra Rossa di Carlos Sainz, per cui il primo posto nella Sprint si gioca tra quota 6 e 7, mentre per la Mercedes di Lewis Hamilton e la Red Bull di Sergio Perez la vittoria è data a 13.