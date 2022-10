Austin, 18 ott. - (Adnkronos) - Tempo di festeggiamenti per il circuito di Austin: che nel prossimo fine settimana ospita il suo 10° Gp. Sembrano pochi, ma vista la travagliata storia della F1 negli Usa, e dei suoi circuiti, è un risultato notevole. Se escludiamo Indianapolis, il cui dato è 'falsato' dalle 500 miglia valide per il mondiale corse negli anni ’50, Austin è il secondo tracciato statunitense che va in doppia cifra dopo Watkins Glen, presente per 20 volte dal 1961 al 1980. Evento storico anche per quanto riguarda la doppietta statunitense, composta quest’anno dal neonato Miami ed Austin: non succedeva dal 1984 (Detroit e Dallas). Nel 1982 ci furono addirittura 3 gare negli Usa: Long Beach, Detroit, Las Vegas, evento che si verificherà il prossimo anno, con la reintroduzione del Gp di Las Vegas. Doppio binario di record per questo Gp: bisogna infatti scindere quelli relativi al tracciato di Austin e quelli del Gp degli Usa, disputato in diversi circuiti.

Il plurivittorioso ad Austin è Lewis Hamilton: 5 successi contro 1 di Vettel, Raikkonen, Bottas, Verstappen. Nel GP degli USA primeggia sempre Hamilton, con 6 vittorie (vinse anche a Indy nel 2007) contro le 5 di Schumacher. Record di Hamilton anche per podi ad Austin: 8, irraggiungibile, visto che rivale più prossimo è Vettel a 4. Nel Gp degli USA Hamilton svetta su Schumacher per podi: 9-7. Hamilton ha anche il record delle pole ad Austin: 3 in sequenza dal 2016 al 2018. Seguono Vettel e Rosberg a 2. Nel Gp degli Usa Hamilton condivide il record di pole con Schumacher: 4 a 4.

Considerato che 7 Gp di Austin su 9 siano stati corsi nell’Era Turbo/Ibrida fa sì che la Mercedes sia il team più vittorioso: 5 vittorie per loro, 2 per la Red Bull, 1 per Ferrari e McLaren. Sul versante delle pole è predominio Mercedes: 6 di fila nell’era Power Unit dal 2014 al 2019, contro le 3 della Red Bull nel 2012, 2013 e l’anno scorso. Sono gli unici due team ad essere partiti in pole qui. Il record di vittorie nel Gp degli Usa appartiene alla Ferrari: 10, ottenute in 3 circuiti diversi: 3 a Watkins Glen negli anni ‘70, 6 a Indy negli anni 2000 ed il successo di Raikkonen ad Austin nel 2018.