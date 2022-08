Roma, 29 ago. - (Adnkronos) - Non c’è stata storia a Spa-Francorchamps, dove Max Verstappen ha vinto il GP del Belgio prendendo ulteriormente il largo in classifica piloti. Così Charles Leclerc, solamente sesto, vede ora lontanissima la rimonta che gli garantirebbe il primo titolo mondiale in carriera. Secondo i betting analyst di Olybet.it la strada è nettamente in salita per il monegasco della Ferrari, il cui successo finale nel campionato paga ora 9 volte la posta. Vede invece il bis Verstappen, per cui il trionfo è bassissimo a 1,02. Giochi quasi fatti anche per il campionato costruttori, dove - riporta Agipronew - la vittoria della Red Bull è proposta a 1,02, mentre il Cavallino è offerto a 12.