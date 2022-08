Roma, 2 ago. - (Adnkronos) - Red Bull e Honda proseguiranno la partnership tecnica almeno fino al 2025. Lo hanno ufficializzato le due parti con un comunicato. La casa giapponese aveva abbandonato formalmente il mondo della F1 lo scorso anno, subito dopo il trionfo di Verstappen nel Mondiale. La collaborazione, come spiegato nella nota, vedrà Honda Racing Corporation continuare il suo impegno al fianco di Red Bull Powertrains, la divisione della Red Bull che si occupa delle power unit. Nel comunicato però si precisa che "l’accordo in corso con Red Bull non coinvolge lo sviluppo delle power unit".

"La partnership con Honda ha avuto un incredibile successo e siamo contenti che potremo proseguire la collaborazione sino alla fine del 2025 e delle regole FIA sulla power unit", ha spiegato il Team Principal, Christian Horner. "Ringraziamo Honda per la sua risposta positiva alla proposta di continuare la collaborazione – ha commentato Helmut Marko, consigliere di Red Bull – siamo entusiasti di continuare la nostra collaborazione in F1 fino alla fine del 2025 con la PU fornita da Honda. Finora abbiamo avuto un rapporto di successo, vincendo il campionato piloti nel 2021 e attualmente siamo in testa alle classifiche piloti e costruttori, con l’obiettivo di assicurarci entrambi i titoli nel 2022“.

"Abbiamo accettato di continuare a supportare Red Bull Powertrains in Formula 1 attraverso HRC, a seguito della richiesta di Red Bull di estendere il nostro attuale accordo, che HRC può soddisfare nell’ambito delle sue attuali risorse - ha detto Koji Watanabe, responsabile dell’unità di supervisione delle comunicazioni aziendali di Honda e presidente di Honda Racing Corporation -. Ancora una volta, ci proponiamo di utilizzare il nostro coinvolgimento nel massimo livello del motorsport per lo sviluppo delle tecnologie e della nostra forza lavoro”.