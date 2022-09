Roma, 5 set. - (Adnkronos) - Mancano ancora diverse gare al termine della stagione, ma il titolo 2022 di Formula 1 viaggia ormai spedito verso Max Verstappen. La vittoria in Olanda ha permesso al campione in carica di allungare ulteriormente sulla Ferrari di Charles Leclerc, creando un divario quasi incolmabile. Ecco perché i betting analyst di Olybet.it vedono a 1,01 il bis dell’alfiere Red Bull, mentre una clamorosa rimonta di Leclerc paga 25 volte la posta. Anche nel Mondiale Costruttori la Red Bull ha fatto il vuoto, e vede il successo a 1,01, con Ferrari e Mercedes in quota a 22.