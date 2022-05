Torino, 3 mag. - (Adnkronos) - E' DR Automobiles Groupe, realtà automobilistica italiana oggi impegnata in un piano industriale e commerciale di grande portata e ampio respiro (+191% le vendite nel primo trimestre 2022) il nuovo partner di FCA Bank, con un accordo che permetterà di offrire un’ampia gamma di servizi finanziari e di mobilità, pensati per rendere più accessibili tutti i Suv della gamma DR. Inoltre, i modelli della gamma DR entreranno presto a far parte della famiglia di Leasys CarCloud, il primo abbonamento all’auto in Italia, con un pacchetto ad essi dedicato (disponibile con un canone mensile di 399 euro). Queste vetture hanno permesso al Gruppo di Macchia d’Isernia di consolidarsi sul mercato e crescere, iniziando così anche un percorso di avvicinamento ai principali mercati europei, anche grazie alla rete di circa 5mila concessionarie multimarca convenzionate con FCA Bank. Questa rapida espansione - si sottolinea in una nota - "ha permesso a DR Automobiles Groupe di ricavarsi un posto tra i grandi brand automotive, con una prospettiva di crescita ulteriore determinata dal lancio di nuovi modelli e di 2 nuovi brand nei prossimi mesi".

“Siamo molto felici di questa partnership con FCA Bank” aggiunge Massimo Di Risio, Fondatore e Presidente di DR Automobiles Groupe “in quanto rappresenta uno step molto importante nel nostro percorso di crescita che, iniziato alcuni anni fa, ci vede guadagnare quote di mercato nell’ultimo periodo. Ma i nostri piani sono ambiziosi. Questo accordo, grazie alla grande esperienza di FCA Bank in ambito automotive, ci consentirà di realizzarli più agevolmente, rafforzando ulteriormente la nostra presenza sul mercato italiano e dando maggiore slancio al percorso di espansione appena intrapreso sui principali mercati europei”.

“La firma di questa partnership con un’eccellenza italiana come il Gruppo DR contribuisce a valorizzare il nostro ampio know-how nei servizi finanziari e di mobilità per il settore automobilistico, sviluppato in anni di esperienza in Europa a fianco di alcuni dei più importanti marchi del settore” spiega Giacomo Carelli, CEO e General Manager di FCA Bank. “Con questo accordo, il numero dei partner di FCA Bank si arricchisce di una realtà di successo e in forte espansione: un nuovo passo in avanti sulla strada che ci sta portando ad affermarci come banca di riferimento per il settore automotive e della mobilità”.