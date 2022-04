Sfoglia il Prossimo articolo LEGGI GLI ARTICOLI DI: AdnKronos ADN KRONOS PUBBLICATO: 20 aprile 15:50 Ferrarelle e Refresco-Spumador entrano in Assobibe Tempo stimato di lettura: 2 minuti di AdnKronos



Roma, 20 apr. (Adnkronos) - Ferrarelle Società Benefit e Refresco-Spumador entrano a far parte di Assobibe, associazione di Confindustria che rappresenta le aziende produttrici di bevande analcoliche. L'ingresso delle due importanti realtà del mercato è espressione della volontà di creare un polo di dialogo istituzionale che permetta alle aziende di potersi confrontare e condividere best practices ma anche affrontare insieme i temi centrali del settore, in un momento di estrema difficoltà per l'incremento esponenziale dei costi delle materie prime e l'ombra di nuove tasse.

“Siamo felici di poter annunciare l’ingresso nella nostra associazione di due importanti realtà del settore, come Ferrarelle Società Benefit e Refresco-Spumador, ampliando così la nostra compagine associativa e consolidando la rappresentatività di un comparto ben presente nelle realtà nazionali e regionali con indubbio valore economico e sociale - dichiara Giangiacomo Pierini, Presidente Assobibe.

L’ingresso di Ferrarelle Società Benefit e Refresco-Spumador segue quelli di Romanella Drinks, Sensient e Agrumaria Reggina dell’ultima parte del 2021.

